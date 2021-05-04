Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

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6 Eylül 1942 doğumlu olan Türker Arslan, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda 1992-1997 döneminde 2. Başkan, Haziran 1997'den Haziran 2008'e dek Başkan olarak görevde bulundu.

Arslan, 2007 yılı başında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS) üyeliğine seçildi ve 2014 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürdü.