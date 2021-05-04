Futbol Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Futbol

Türker Arslan koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti

Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

04 Mayıs 2021, Salı 10:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray Divan Kurulu üyesi ve Tahkim Kurulu eski başkanı Türker Arslan koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.


6 Eylül 1942 doğumlu olan Türker Arslan, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezundu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu'nda 1992-1997 döneminde 2. Başkan, Haziran 1997'den Haziran 2008'e dek Başkan olarak görevde bulundu.

Arslan, 2007 yılı başında Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS-TAS) üyeliğine seçildi ve 2014 yılı sonuna kadar bu görevi sürdürdü.

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