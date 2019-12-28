Türkiye 5 yılda ithal ipek için 181 milyon dolar harcadı

Türkiye, dünyada söz sahibi olduğu tekstil sektörünün vazgeçilmezi ipek için 2014-2018 döneminde 180 milyon 653 bin 157 dolar harcadı. Gömlekten kravata, abiyeden eşarplara kadar birçok üründe kullanılan ve dünya ticaretinde tarihi öneme sahip ipek, Türkiye’nin dış ticaret açığı verdiği ürünler arasında yer alıyor.

En fazla ithalat 2014 yılında gerçekleştirildi

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2014-2018 döneminde ipek ithalatına harcanan para toplamda 180 milyon 653 bin 157 dolar olarak kaydedildi. Buna karşın aynı dönemde yapılan ihracat ise 13 milyon 840 bin 567 dolar seviyesinde kaldı. Türkiye, söz konusu 5 yılda en fazla ithalatı 2014 yılında gerçekleştirdi.

Bu dönemde 44 milyon 146 bin dolarlık ithalat yapılırken, 2015’te 38 milyon 57 bin dolar, 2016’da 32 milyon 739 bin dolar ve 2017’de 32 milyon 896 bin dolar harcandı. Bu dönemin yalnızca ilk 2 yılında dalgalı bir seyir izleyen ipek ithalatı için 2018’de Türkiye’nin kasasından 2014’e göre yüzde 25,6 azalışla 32 milyon 815 bin dolar çıktı. 2019’un 10 aylık periyodunda da 25 milyon 491 bin dolarlık ithalat gerçekleştirildi. İthalata kıyasla oldukça düşük seviyede gerçekleşen ipek ihracatı, 2014’te 2 milyon 737 bin, 2015’te 2 milyon 626 bin, 2016’da 2 milyon 441 bin, 2017’de 3 milyon 376 bin ve 2018’de 2 milyon 660 bin dolar oldu. 2019’un ocak-ekim döneminde ise 2 milyon 693 bin dolarlık ihracat yapıldı.

"Üretim maliyeti yüksek olduğu için ithal ediliyor"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ve ipekli dokuma sanatçısı Kasım Uzunöz konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye’de 15 yılda ipek üretiminin oldukça düştüğüne dikkati çekti. Uzunöz, yüksek üretim maliyeti nedeniyle ithalata yönelim olduğuna işaret ederek şunları kaydetti: "Dünyada ipeğin kilosu 70 ila 130 dolar arasında.

Özbekistan’daki üretim/satış kotalarının kaldırılması dünyada ipek fiyatlarını epey düşürdü. Türkiye’de kozayı ipliğe dönüştürmek için tesis kuran yok. Çünkü ham maddemiz yetersiz. Ülkemizde yıllık 90 ton kadar çok az miktarda üretim yapılıyor. Bunu gerçekleştiren sadece Bursa, Hatay ve İzmir’de birkaç kişi var. Bazı büyük firmalar da sipariş üzerine dönemsel olarak bu işe giriyor.

Öte yandan üretim yerine Çin ve Hindistan’dan yüklü miktarda nihai ürün getirilerek satışa sunuluyor." Türkiye’de hassas kumaş dokuması alanında genel bir sorun olduğunu vurgulayan Uzunöz, "Suni ipek henüz ham ipek kalitesini karşılamıyor. İpek muadili kumaş için polyester ve likralı iplikler daha çok kullanılıyor. İlgi artmadıkça şu anki düşük üretim seviyesinde gitmeye devam edeceğiz gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA