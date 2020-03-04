Türkiye altında bölgesel üs olacak

Artık vatandaşlık bağı bulunmayan yolcu beraberinde 5 kilogram altın getirilebilecek. Kuyum hurdasından (kullanılmış) oluşan altının yolcu yanında ticaretine izin veren düzenlemeleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı, dün Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Mevcut düzende insanların yanında getirdikleri altını Dahilde İşleme Rejimi yani ihracat amaçlı olarak hangi firmaya işleteceğini beyan ettiğini ve bunun dışına çıkamadığını belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, yeni düzenlemeyle altının dolar yerine para olarak da kullanılabilecek yeni bir ödeme sistemi haline geldiğini söyledi.

1.5 milyon liralık

Kamar, şöyle dedi: “Yolcu yazılı beyanla 250 bin dolar (1.5 milyon lira) değerinde 5 kilogram altını getirecek. Ama kiminle nasıl çalışacağını belirtmek zorunda olmayacak. Bu kişi, ister İstanbul’daki Kuyumcukent’e isterse Kapalıçarşı’ya gidip herhangi bir kuyumcudan malı karşılığında işlenmiş altın alabilir ya da altını paraya çevirip karşılığında tekstil, otomotiv yan sanayi ürünü veya başka sektörden mal alabilir. Böylece ticaret rahatlayacak ve çeşitlenecek. Bu kişiler günübirlik Türkiye’ye gelip, ticaretini yapıp gidebilecek.”

Daha büyük alıcılar gelecek

Düzenlemenin ticareti kolaylaştıracağı gibi sektörün ihracatını da artıracağını belirten Mustafa Kamar, şunları söyledi: “Çünkü Türkiye’ye artık daha büyük alıcılar rahat gelebilecek, yeni bir müşteri alanı yaratıyoruz. Dubai,dünyanın en büyük mücevher ‘hub’larından biri. Dubai, ticarette para yerine altın kullanımına da kolaylık sağlıyor ve üretimi olmadığı halde 15 milyar dolar ihracatı var. Yani dünyanın en büyük altın üreticileri arasında olan ve 7.2 milyar dolarlık mücevher ihracatı yapan Türkiye’nin iki katı. Dubai,dolara ulaşmakta zorlanan tüccarın, esnafın başka bir finans kaynağı olarak altınla ülkeye girmesini kolaylaştırıyor. Artık Türkiye, mücevher ticaretinin merkezi olur.”



