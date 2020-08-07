Ekonomi Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama

Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama

Türkiye Bankalar Birliği, dünkü toplantıya ilişkin açıklamada bulundu.

07 Ağustos 2020, Cuma 09:27 Son Güncelleme:
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Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, "TCMB Başkanı Sayın Uysal, BDDK Başkanı Sayın Akben ve TBB Başkanı Sayın Aydın ile bazı bankaların genel müdürleri toplantı için dün bir araya gelmiştir. Dünkü toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin alınmakta olan kararlar değerlendirildi" denildi.

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