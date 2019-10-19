Türkiye en çok hangi tatlıları tüketiyor? Her yıl Ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan ‘Tatlı ve Şeker Günü’nde kullanıcılarının tatlı alışkanlıkları incelendi. Rapora göre; 2019’un ilk 9 ayında 10 milyon adet tatlı sipariş ettik. En çok sipariş edilen tatlı çikolatalı sufle olurken onu sırasıyla künefe, fırın sütlaç, waffle ve profiterol izledi. Tatlının en çok sipariş edildiği gün Pazar, tatlıyı en çok sipariş eden kitle ise 22-25 yaş grubu oldu.