Türkiye en çok hangi tatlıları tüketiyor?

Her yıl Ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan ‘Tatlı ve Şeker Günü’nde kullanıcılarının tatlı alışkanlıkları incelendi. Rapora göre; 2019’un ilk 9 ayında 10 milyon adet tatlı sipariş ettik. En çok sipariş edilen tatlı çikolatalı sufle olurken onu sırasıyla künefe, fırın sütlaç, waffle ve profiterol izledi. Tatlının en çok sipariş edildiği gün Pazar, tatlıyı en çok sipariş eden kitle ise 22-25 yaş grubu oldu.

19 Ekim 2019, Cumartesi 11:36 Son Güncelleme:
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Türkiye en çok hangi tatlıları tüketiyor?

Tatlı ve Şeker Günü’ne özel 69 ilde, 14 milyon kullanıcısının tatlı siparişleri incelendi. Baklavadan katmere, kazandibinden cheesecake’e, trileçeden helvaya, her gün on binlerce porsiyon tatlı siparişi veriliyor. Kullanıcılar tatlı tercihlerinde hem geleneksel lezzetleri hem de dünyaca ünlü tatlıları sipariş ediyorlar. Tatlı severler tatlı yemeden hayat tatlanmaz diyerek 2019 yılının ilk 9 ayında 10 milyon adet tatlı sipariş etti.

İşte Yemeksepeti’nin 2019’un ilk 9 ayındaki verilerinden oluşan tatlı karnesi:

En sevilen tatlı çeşidi: Çikolatalı sufle

Tatlının en sevildiği gün: Pazar

Tatlının en sevildiği saat: 20.00

Tatlıyı en çok seven yaş: 22-25

Ofiste en çok yenilen tatlılar: Fırın sütlaç

Evde en çok yenilen tatlılar: Künefe

Kadınların favori tatlısı: Çikolatalı sufle

Erkeklerin favori tatlısı: Künefe

Tatlıyı en çok sipariş eden ilk 10 ilin favorisi:

• İstanbul: Çikolatalı sufle

• İzmir: Waffle

• Ankara: Künefe

• Antalya: Künefe

• Bursa: Süt helvası

• Eskişehir: Ekler

• Adana: Waffle

• Kocaeli: Fırın Sütlaç

• Konya: Çikolatalı sufle

• Denizli: Künefe

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