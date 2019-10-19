Türkiye en çok hangi tatlıları tüketiyor?
Her yıl Ekim ayının üçüncü cumartesi günü kutlanan ‘Tatlı ve Şeker Günü’nde kullanıcılarının tatlı alışkanlıkları incelendi. Rapora göre; 2019’un ilk 9 ayında 10 milyon adet tatlı sipariş ettik. En çok sipariş edilen tatlı çikolatalı sufle olurken onu sırasıyla künefe, fırın sütlaç, waffle ve profiterol izledi. Tatlının en çok sipariş edildiği gün Pazar, tatlıyı en çok sipariş eden kitle ise 22-25 yaş grubu oldu.
‘Tatlı ve Şeker Günü’ne özel 69 ilde, 14 milyon kullanıcısının tatlı siparişleri incelendi. Baklavadan katmere, kazandibinden cheesecake’e, trileçeden helvaya, her gün on binlerce porsiyon tatlı siparişi veriliyor. Kullanıcılar tatlı tercihlerinde hem geleneksel lezzetleri hem de dünyaca ünlü tatlıları sipariş ediyorlar. Tatlı severler tatlı yemeden hayat tatlanmaz diyerek 2019 yılının ilk 9 ayında 10 milyon adet tatlı sipariş etti.
İşte Yemeksepeti’nin 2019’un ilk 9 ayındaki verilerinden oluşan tatlı karnesi:
En sevilen tatlı çeşidi: Çikolatalı sufle
Tatlının en sevildiği gün: Pazar
Tatlının en sevildiği saat: 20.00
Tatlıyı en çok seven yaş: 22-25
Ofiste en çok yenilen tatlılar: Fırın sütlaç
Evde en çok yenilen tatlılar: Künefe
Kadınların favori tatlısı: Çikolatalı sufle
Erkeklerin favori tatlısı: Künefe
Tatlıyı en çok sipariş eden ilk 10 ilin favorisi:
• İstanbul: Çikolatalı sufle
• İzmir: Waffle
• Ankara: Künefe
• Antalya: Künefe
• Bursa: Süt helvası
• Eskişehir: Ekler
• Adana: Waffle
• Kocaeli: Fırın Sütlaç
• Konya: Çikolatalı sufle
• Denizli: Künefe