Türkiye, EURO 2020 grubundan nasıl çıkar?
EURO 2020'de gösterdiği performansla sadece Türkiye'de değil, turnuvayı takip eden dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerde hayal kırıklığı yaratan A Milliler, son maçına çıkıyor. İsviçre ile karşılaşacak Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için çok fazla şartın aynı anda oluşması gerekiyor.
20 Haziran 2021, Pazar 11:48 Son Güncelleme:
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Birden fazla senaryo var ancak en kısa senaryo şu:
Öncelikle Türkiye, İsviçre maçını en az 2 farkla (olabildiğince fazla fark avantaj yaratacak) kazanmak zorunda. Diğer tüm şartlar bunun ardından geliyor.
- İsviçre'yi en az 2 farklı yenmemiz halinde:
- İskoçya ile Hırvatistan berabere kalmalı,
- Belçika, Finlandiya'yı en az 3 farklı yenmeli,
- Rusya, Danimarka'ya yenilmemeli.
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