Futbol Türkiye, EURO 2020 grubundan nasıl çıkar?

Türkiye, EURO 2020 grubundan nasıl çıkar?

Futbol

Türkiye, EURO 2020 grubundan nasıl çıkar?

EURO 2020'de gösterdiği performansla sadece Türkiye'de değil, turnuvayı takip eden dünyanın dört bir yanındaki futbolseverlerde hayal kırıklığı yaratan A Milliler, son maçına çıkıyor. İsviçre ile karşılaşacak Türkiye'nin gruptan çıkabilmesi için çok fazla şartın aynı anda oluşması gerekiyor.

20 Haziran 2021, Pazar 11:48 Son Güncelleme:
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Birden fazla senaryo var ancak en kısa senaryo şu:

Öncelikle Türkiye, İsviçre maçını en az 2 farkla (olabildiğince fazla fark avantaj yaratacak) kazanmak zorunda. Diğer tüm şartlar bunun ardından geliyor.

  • İsviçre'yi en az 2 farklı yenmemiz halinde:
  • İskoçya ile Hırvatistan berabere kalmalı,
  • Belçika, Finlandiya'yı en az 3 farklı yenmeli,
  • Rusya, Danimarka'ya yenilmemeli.

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