Türkiye A Milli Futbol Takımımız EURO 2020’de ikinci maçını Galler ile yapacak. Turnuvanın açılış maçında İtalya karşısında 3-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar, Galler maçından galip gelerek gruptan çıkma mücadelesinde güç toplamak istiyor. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye Galler maçı canlı izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar…

TÜRKİYE GALLER MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Galler maçı 16 Haziran Çarşamba (Bugün) TSİ 19.00'da başlayacak. Büyük heyecanla beklenen EURO 2020 Türkiye Galler maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE MAÇI HANGİ ÜLKEDE VE STADDA OYNANACAK?

Azerbaycan Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetecek. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın video yardımcı (VAR) hakemi Portekizli Joao Pinheiro, dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

TÜRKİYE'NİN EURO 2020 KADROSU

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Çağlar Söyüncü (Leicester City), Zeki Çelik (Lille), Kaan Ayhan (Sassuolo), Umut Meraş (Le Havre) Mert Müldür (Sassuolo), Ozan Kabak (Schalke 04), Merih Demiral (Juventus), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş),

Orta saha: İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Hakan Çalhanoğlu (Milan) Dorukhan Toköz (Beşiktaş),

Forvet: Cengiz Ünder (Roma), Burak Yılmaz (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Enes Ünal (Getafe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford).