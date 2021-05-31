Türkiye, Gine ile 0-0 berabere kaldı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Gine'yi konuk etti. 10. dakikada Gine gole yaklaştı. Topla ceza sahasına giren Kante, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

56. dakikada Gine, sol taraftan kazandığı korneri Ibrahima Conte ile kullandı. Arka direkte topla buluşan Mamadou'nun şutunda, kaleci Mert Günok direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada milli takımın gelişen atağında Cengiz Ünder, Orkun Kökçü ile verkaç yaparak rakip ceza sahası önünde topla buluştu. Cengiz, ceza sahasındaki Kenan Karaman'a pasını attı, bu oyuncunun ayak içiyle yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.

73. dakikada ay-yıldızlı ekip etkili geldi. Okay Yokuşlu'nun ceza sahasına gönderdiği topa, Mert Müldür sağ çaprazdan gelişine ayak üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada milli takım gole çok yaklaştı. Cengiz Ünder'in kullandığı serbest vuruşta, Gine'de Mara'nın kafayla yaptığı ters vuruşta üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

90+1. dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta topla buluştu. Ceza sahasına giren Halil, açışını düzeltip şutunu çekti, savunmaya çarpan top yükseklik kazandı ve az farkla kornere gitti.

Karşılaşma, 0-0 sona erdi.

30 kişilik kadro 26'ya düşecek

Milli takımın Antalya kampı yarın sona erecek. Ay-yıldızlı ekip, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Azerbaycan'ı 2-1 mağlup etmişti.

Milliler, 2 Haziran'da ikinci kamp dönemi için Almanya'ya gidecek. Milli takımın Almanya kampı 10 Haziran'a kadar sürecek.

Ay-yıldızlılar, EURO 2020 öncesindeki son hazırlık maçında ise 3 Haziran Perşembe günü Moldova ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 kişilik aday kadroyu 26'ya düşürecek.

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 öncesindeki son kampını geçireceği Almanya'ya 26 kişilik kadro ile gidecek.

AA

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