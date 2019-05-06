Türkiye hackerlara geçit vermiyor

Kaspersky araştırmasına göre, Türkiye, META (Türkiye, Ortadoğu ve Afrika) bölgesinde en çok saldırıya uğrayan ülke oldu. İlk üç ayda Türkiye’de gerçekleşen oltalama saldırılarının sayısı 1.2 milyonu aştı. META bölgesindeki tüm kullanıcıların yüzde 27.3’ü internet tehditleriyle karşılaştı.

150 MİLYON SALDIRI

Uluslararası siber güvenlik şirketi Kaspersky’nin bu yıl Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde gerçekleşen ‘Cyber Security Weekend’ etkinliğinde Türkiye ve çevresine yönelik istatistikler damga vurdu. META bölgesi özelinde dünya genelindeki dijital tehdit alanlarının nasıl geliştiğini masaya yatıran Kaspersky, yılın ilk üç ayında META’ya 150 milyon saldırı yapıldığını açıkladı.

GÜVENLİK YÜKSEK

Kaspersky Lab META Genel Müdürü Amir Kanaan, “Siber güvenlik Türkiye’de yüksek seviyelerde. Akıllı şehirler gibi yeni girişimler ve dijital transformasyonlar siber güvenliği daha fazla önemli hale getiriyor. Siber atakların maliyeti işletmelerde ortalama 1 milyon dolar. Bankalara yapılan siber atakların bedeli ise ortalama 10 milyon dolar” dedi.

GÜNDE 360 BİN ATAK

META bölgesinde 2019’un ilk üç ayında ayrıca Kripto madenci yazılımlarına yönelik 3.2 milyon adet saldırı gerçekleştirildi. Fidye yazılımları ise 193 bin olarak kayda geçti. Tüm kullanıcıların yüzde 27’si internet tehditleriyle karşılaştı. Kaspersky Araştırma ve Analiz Ekibi Müdür Yardımcısı Sergey Novikov, “2019 yılında her gün 360 bin siber atak yapılıyor” dedi.

2 KAT ARTIŞ VAR

“Geçen yıl yaklaşık 2 milyar kötü amaçlı saldırı tespit ettiklerini anlatan Navikov, şunları söyledi: “Bu rakam 2017 yılında 1 milyardı. Siber saldırıların yüzde 92’si yalnızca 10 ülkeden yapılıyor. Çünkü altyapı ve sunucular bu ülkelerde bulunuyor. Ortadoğu, Türkiye ve Afrika (META) ülkelerinde daha çok kötü yazılım olduğunu görüyoruz.”

SIM KART UYARISI

Etkinlikte SIM kart ile yapılan dolandırıcılıklara da dikkat çekildi. Sahte kimlikle operatörden yedek SIM kart çıkarılıyor. Bu da kişisel bankacılık bilgilerine ulaşılmayı mümkün kılıyor.