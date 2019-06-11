A Milli Futbol Takımı'mız İzlanda ile karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik İzlanda galibiyeti ile sona erdi.

63. DK: Oyuncu Değişikliği İrfan Can Kahveci yerine Abdülkadir Ömür oyuna giriyor.

56.DK: Bir kart daha... Mehmet Zeki Çelik, Bödvarsson'a yaptığı faulün ardından sarı kartla cezalandırıldı.

55.DK: Türkiye'de Kaan Ayhan, Bjarnason'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52.DK: Burak Yılmaz sarı kart gördü.

46.DK: Türkiye ikinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başladı. Kenan Karaman'ın yerine Yusuf Yazıcı oyuna girdi.

45.DK: Maçta ikinci devre başladı

Mücadelenin ilk devresi sona erdi.

İzlanda: 2 Türkiye: 1

40.DK! GOOOOOL! Dorukhan ile farkı'e indiriyoruz.

31.DK: GOL İzlanda ikinci golü de Ragnar Sigurdsson ile buluyor.

İzlanda: 1 Türkiye: 0

21.DK: GOL İzlanda Sigurdsson ile 1-0 öne geçiyor.

15.DK: İlk 15 dakikada her iki takımın da isabetli şutu bulunmuyor.

2.DK: Sigurdsson'un sol kanattan yaptığı ortasına geriden gelen Bjarnason ön direkte vuruşunu yaptı, Mert topu iki hamlede kontrol etti.

1.DK: Ve karşılaşma Türkiye'nin santrasıyla başladı.

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Mehmet Zeki, Kaan, Merih, Hasan Ali, Ozan Tufan, İrfan Can, Dorukhan, Kenan, Hakan Çalhanoğlu, Burak

İzlanda'nın ilk 11'i: Halldórsson; Herrmansson, R.Sigurdsson, Arnason, Skúlason; Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason; G.Sigurdsson; Bödvarsson



