Türkiye Karadağ maçı Vodafone Park'ta oynanacak
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yerine Vodafone Park'ta oynanacak Park'ta oynanacak.
28 Haziran 2021, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
TFF'den yapılan duyuru şöyle:
Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.
BUNLARI DA OKUYUN