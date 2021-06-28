Futbol Türkiye Karadağ maçı Vodafone Park'ta oynanacak

Türkiye Karadağ maçı Vodafone Park'ta oynanacak

Futbol

Türkiye Karadağ maçı Vodafone Park'ta oynanacak

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Türkiye - Karadağ maçı 1 Eylül'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu yerine Vodafone Park'ta oynanacak Park'ta oynanacak.

28 Haziran 2021, Pazartesi 13:34 Son Güncelleme:
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TFF'den yapılan duyuru şöyle:

Ay-Yıldızlı ekibimiz, yeri daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı olarak açıklanan Karadağ maçını Beşiktaş Park'ta oynayacak. Karşılaşma 1 Eylül Çarşamba günü 21.45'te başlayacak. Bu maçın ardından Cebelitarık'a gidecek olan Milli Takım, 4 Eylül Cumartesi günü Cebelitarık ile Victoria Stadyumu'nda oynayacak. Türkiye, Eylül ayının son müsabakasını ise 7 Eylül Salı akşamı Amsterdam Johan Cruijf Arena'da Hollanda ile yapacak.
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