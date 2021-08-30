Türkiye-Karadağ maçının hakemi Benoit Bastien oldu
Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında oynayacağı Karadağ maçının hakemi açıklandı. 1 Eylül'de oynanacak maçın hakemi Fransız Benoit Bastien oldu.
30 Ağustos 2021, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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1 Eylül 2021 Çarşamba günü Karadağ ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Beşiktaş Park'ta oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.
Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak. Maçta aynı ülkeden Benoit Millot VAR, Willy Delajod ise AVAR olarak görev alacak.
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