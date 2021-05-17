Futbol Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Futbol

Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

TFF'den son dakika açıklaması geldi. Yarın oynanacak Türkiye Kupas finalinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 14:04 Son Güncelleme:
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FTA Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Ali Palabıyık yönetecek. Maç İzmir'de Aksel Gürsel Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin açıklamasına göre MHK, maça Palabıyık'ı atadı. Beşiktaş, daha önce 9 kez kupa sevinci yaşadı. Antalyaspor ise 21 yıl aradan sonra kupada finale çıktı.

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