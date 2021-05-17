Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

FTA Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Ali Palabıyık yönetecek. Maç İzmir'de Aksel Gürsel Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin açıklamasına göre MHK, maça Palabıyık'ı atadı. Beşiktaş, daha önce 9 kez kupa sevinci yaşadı. Antalyaspor ise 21 yıl aradan sonra kupada finale çıktı.