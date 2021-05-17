Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
TFF'den son dakika açıklaması geldi. Yarın oynanacak Türkiye Kupas finalinde Ali Palabıyık düdük çalacak.
17 Mayıs 2021, Pazartesi 14:04 Son Güncelleme:
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FTA Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Ali Palabıyık yönetecek. Maç İzmir'de Aksel Gürsel Stadyumu'nda oynanacak. TFF'nin açıklamasına göre MHK, maça Palabıyık'ı atadı. Beşiktaş, daha önce 9 kez kupa sevinci yaşadı. Antalyaspor ise 21 yıl aradan sonra kupada finale çıktı.
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