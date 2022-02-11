Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

Trabzonspor - Antalyaspor

Sivasspor - Fatih Karagümrük

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK

Beşiktaş - Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri

Trabzonspor - Antalyaspor / Beşiktaş - Kayserispor

Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK / Sivasspor - Fatih Karagümrük

Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.