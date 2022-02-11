Futbol Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Futbol

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekildi. Son 8'e kalan takımların çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçları 1-2-3 Mart tarihinde tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.

11 Şubat 2022, Cuma 14:48 Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.

Çeyrek final eşleşmeleri

  • Trabzonspor - Antalyaspor
  • Sivasspor - Fatih Karagümrük
  • Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
  • Beşiktaş - Kayserispor

Yarı final eşleşmeleri

  • Trabzonspor - Antalyaspor / Beşiktaş - Kayserispor
  • Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK / Sivasspor - Fatih Karagümrük

Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.

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