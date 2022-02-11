Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekildi. Son 8'e kalan takımların çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek final maçları 1-2-3 Mart tarihinde tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.
11 Şubat 2022, Cuma 14:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu.
Çeyrek final eşleşmeleri
- Trabzonspor - Antalyaspor
- Sivasspor - Fatih Karagümrük
- Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK
- Beşiktaş - Kayserispor
Yarı final eşleşmeleri
- Trabzonspor - Antalyaspor / Beşiktaş - Kayserispor
- Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK / Sivasspor - Fatih Karagümrük
Yarı final maçları ise çift maç usulü; ilk maçlar 19-20 veya 21 Nisan ve rövanşları 10-11 veya 12 Mayıs'ta olmak üzere oynanacak. Kupada deplasman golü kuralı olmayacak.
BUNLARI DA OKUYUN