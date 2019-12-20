Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 zamanı. Son 16 turunda eşleşen takımlar belli oldu. 4 büyüklerin rakipleri de açıklanırken ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020'de oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş,Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da rakipleri belirlendi.
Galatasaray, Rizespor ile
Fenerbahçe, Kayserispor ile
Beşiktaş, Erzurumspor ile
Trabzonspor, Denizlispor ile eşleşti.
Son 16 turundaki tüm eşleşmeler şöyle:
Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor
Çaykur Rizespor - Galatasaray
Trabzonspor - Yukatel Denizlispor
İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
Antalyaspor - Göztepe
Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor
Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
B.B Erzurumspor - Beşiktaş