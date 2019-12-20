Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 zamanı. Son 16 turunda eşleşen takımlar belli oldu. 4 büyüklerin rakipleri de açıklanırken ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020'de oynanacak.