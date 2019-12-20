Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 zamanı. Son 16 turunda eşleşen takımlar belli oldu. 4 büyüklerin rakipleri de açıklanırken ilk maçlar 14, 15 ve 16 Ocak 2020'de oynanacak.

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Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurada Beşiktaş,Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da rakipleri belirlendi.

Galatasaray, Rizespor ile

Fenerbahçe, Kayserispor ile

Beşiktaş, Erzurumspor ile

Trabzonspor, Denizlispor ile eşleşti.

Son 16 turundaki tüm eşleşmeler şöyle:

Medipol Başakşehir - GMG Kırklarelispor

Çaykur Rizespor - Galatasaray

Trabzonspor - Yukatel Denizlispor

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

Antalyaspor - Göztepe

Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa 

B.B Erzurumspor - Beşiktaş

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