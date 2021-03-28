Türkiye-Letonya maçının hakemi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart Salı günü Letonya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. müsabakayı Polonyalı hakem Daniel Stefanski yönetecek.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve 21.45'te başlayacak karşılaşmada Daniel Stefanski'nin yardımcılıklarını Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan Aristotelis Diamantopoulos olacak.