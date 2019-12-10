Türkiye Milli Takımı'nın 10 numaralı formasını giyen Alex, Hakan Çalhanoğlu'na takıldı
Alex de Souza özel bir saç ekim merkezinin açılışı için Türkiye'ye geldi. Kendisine hediye edilen 10 numaralı Türkiye Milli Takımı formasını giyen Alex, giydiği esnada 'Bu forma kimindi? Hakan Çalhanoğlu'nun değil mi? Sadece şu an için giyiyorum" diyerek herkesi güldürmüştü. Alex'ten bir de Instagram paylaşımı geldi.
Saç tedavisi için Türkiye'ye gelen Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, basın toplantısı düzenledi. Muhabirlerle soru cevap yapan Alex, toplantı sonunda kendisine hediye edilen Milli Takım formasını giydi.
Ay-Yıldızlı 10 numaralı formanın oldukça yakıştığı Alex, Hakan Çalhanoğlu'na takıldı. "Sadece şu an için giyiyorum" diyen Alex, gülüşmelere neden oldu.
Olayın ardından Instagram'dan 10 numaralı Türkiye formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Alex de Souza, fotoğrafın altına şu notu düştü:
"10 numara senin! Bu sadece bir şakaydı 😂😂😂😂😂 @hakancalhanoglu . Milan'da ve bu formayla bol şanslar. Bacio, Fratello."
Hakan Çalhanoğlu'nun bu takılmaya ne cevap vereceği merak ediliyor.
https://www.instagram.com/p/B54f_lnJbrl/?utm_source=ig_web_copy_link