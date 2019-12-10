Saç tedavisi için Türkiye'ye gelen Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, basın toplantısı düzenledi. Muhabirlerle soru cevap yapan Alex, toplantı sonunda kendisine hediye edilen Milli Takım formasını giydi.

Ay-Yıldızlı 10 numaralı formanın oldukça yakıştığı Alex, Hakan Çalhanoğlu'na takıldı. "Sadece şu an için giyiyorum" diyen Alex, gülüşmelere neden oldu.

Olayın ardından Instagram'dan 10 numaralı Türkiye formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Alex de Souza, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"10 numara senin! Bu sadece bir şakaydı 😂😂😂😂😂 @hakancalhanoglu . Milan'da ve bu formayla bol şanslar. Bacio, Fratello."

Hakan Çalhanoğlu'nun bu takılmaya ne cevap vereceği merak ediliyor.



