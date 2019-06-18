Türkiye, nisanda AB ile 827,7 milyon euro ticaret fazlası verdi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, nisan ayında Türkiye, AB'ye 6 milyar 894,8 milyon euroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 67,1 milyon euroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, nisanda 827,7 milyon euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye'nin AB üyesi ülkelerle ticaretinde Ağustos 2018'den itibaren fazla verildi.

Türkiye'nin AB ile ticaret fazlası geçen yıl ağustosta 746 milyon euro, eylülde 467,8 milyon euro, ekimde 1 milyar 722 milyon euro, kasımda 1 milyar 485,9 milyon euro ve aralıkta 765,3 milyon euro, bu yıl ise ocakta 1 milyar 783,7 milyon euro, şubatta 823 milyon euro ve martta 109 milyon euro oldu.

Türkiye, bu yılın ilk 4 ayında AB'ye yaklaşık 27 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 23,5 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un ilk 4 ayında Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 3,5 milyar euro geçti.

Öte yandan, AB'nin nisan ayında toplam ihracatı 171,1 milyar euro, ithalatı da 169,7 milyar euroya ulaştı. AB, nisan ayında yaklaşık 1,4 milyar euro ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nin ise nisan ayında toplam ihracatı 192,9 milyar euro, ithalatı da 177,2 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece euro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 15,7 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

AA