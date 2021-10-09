Tüm Türkiye, Cuma akşamı oynana Türkiye Norveç maçına kilitlendi. Ülker Stadı’nda oynana karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanırken, Türkiye’nin daha maçın başında attığı ilk gol ile seyircinin coşkusu bir kat daha arttı. Maçı izleyemeyenler ise sabahın ilk saatlerinden itibaren “Türkiye Norveç maçı sonucu ne oldu?” ve “Türkiye Norveç maçı kaç kaç bitti?” araştırması içine girdi…

TÜRKİYE NORVEÇ MAÇI SONUCU NE OLDU?

Türkiye A Milli futbol takımı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçın 6. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ile öne geçen Ay-Yıldızlılar, 41. dakikada Thorstvedt'in golüne engel olamadı ve devre arasına beraberlikle girildi. Mücadelenin ikinci yarısından da gol sesi çıkmadı ve A Milli Takım, sahadan 1 puanla ayrıldı. Milliler, bu sonuçla birlikte 12 puanla 3. sırada kaldı. Norveç ise 14 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ilk kez resmi bir maçta takımın başında görev aldı. Deplasmanda Hollanda’ya 6-1’lik skorla kaybedilen karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmış ve yerine Stefan Kuntz göreve getirilmişti. Alman teknik adam, Norveç karşılaşmasıyla birlikte takımının başında ilk kez resmi bir karşılaşmada görev yaptı.

HOLLANDA MAÇI 11’İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hollanda’ya 6-1 kaybedilen karşılaşmanın ilk 11’inde 6 değişiklik yaparak Norveç karşısında takımı sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik adam; savunmada Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Mert Müldür’ün yerine Zeki Çelik, Serdar Aziz ve Caner Erkin’i sahaya sürdü. Orta alandaki ikiliyi de değiştiren Kuntz, Okay Yokuşlu ve kart cezalısı Orkun Kökçü’nün yerine Berat Özdemir ve Ozan Tufan’ı 11’de görevlendirdi. Kadrodaki son değişiklik ise Kenan Karaman’ın yerine Kerem Aktürkoğlu’nun görev yapması oldu.

Kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet eden Kuntz, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral ve Caner Erkin’den oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Ozan Tufan ve Berat Özdemir’i görevlendiren Kuntz, hücum hattının sağında Cengiz Ünder, ortasında Hakan Çalhanoğlu, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürdü. Kuntz’un gol yollarındaki tercihi ise Burak Yılmaz oldu.

MİLLİLERDE 3 EKSİK

Mili takımda Norveç maçı öncesinde 3 eksik isim bulunuyor. Hollanda karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü cezaları nedeniyle Norveç karşılaşmasında görev yapamadı.