Türkiye Profesyonel liglerindeki en genç teknik direktörü Erhan Kuşkapan oldu
2.lig Kırmızı Grup Ekiplerinden Mamak Fk'nın teknik direktörlük görevine getirilen Erhan Kuşkapan en genç Teknik Direktör olurken en yaşı teknik direktör Fatih Terim oldu.
07 Nisan 2021, Çarşamba 21:31 Son Güncelleme:
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2. lig ekiplerinden Mamak FK'nın 8 Haziran 1988 doğumlu teknik direktörü Erhan Kuşkapan, 2020 - 2021 sezonunda Türkiye Profesyonel Liglerindeki en genç Teknik Direktör olarak kayıtlara geçti.
En Yaşlı Teknik Direktör ise Galatasaray'ın başındaki 4 Eylül 1953 doğumlu tecrübeli hoca Fatih Terim oldu.
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