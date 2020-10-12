Türkiye-Sırbistan maçını Georgi Kabakov yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Sırbistan ile 14 Ekim Çarşamba günü yapacağı maçı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.
12 Ekim 2020, Pazartesi 21:22 Son Güncelleme:
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UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Kabakov'un yardımcıları Martin Margaritov ve Diyan Valkov olacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Nikola Popov yapacak.
AA
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