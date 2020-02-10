Türkiye Varlık Fonu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"15 Aralık 2019 tarihindeki basın açıklamamızda belirttiğimiz üzere tarafımızca yürütülen, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi kapsamında halka açık kamu sigorta şirketlerinden Güneş Sigorta Anonim Şirketi’nin öz sermayesinin yüzde 10’unu oluşturan hisselerin, yüzde 100 iştirakimiz olan TVF Finansal Yatırımlar Anonim Şirketi tarafından satın alınması konusunda hisselerin sahibi Groupama Holding Filiales et Participations ile anlaşmaya varılmıştır.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) olarak bu projeyi bütünüyle, yol haritamızda belirtilen Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda değerlendiriyoruz. Projeyle ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz"



