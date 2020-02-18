Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları belli oldu. Araştırma sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2018'de yüzde 53,4 olarak kayıtlara geçerken, geçen yıl yüzde 52,4 oldu. Evlilerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. En çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade eden bireylerin oranı yüzde 69,9 olarak belirlendi. Geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2019'da yüzde 70 oldu. İşte TÜİK'in yayınladığı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçları:

Mutlular azaldı

2018 yılında mutlu olduğunu söyleyen 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018’de yüzde 53.4’tü. Bu oran 2019’da 1 puan gerileyip yüzde 52.4’e düştü.

2018’de her 12 kişiden biri mutsuzken, 2019’da 13 kişiden biri mutsuz olduğunu söyledi.

Her 100 erkekten 48’i, her 100 kadından 57’si mutlu.

Evliler önde

Evliler evli olmayanlardan daha mutlu. Evlilerin yüzde 55.6’sı mutlu olduklarını söylerken, bekarların yüzde 45.1’i “Mutluyum” diyor.

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzerindekiler yüzde 58.5 ile en yüksek mutluluk oranına sahip.

En az mutlu olan yaş grubu ise 55-64.

Her şeyin başı sağlık

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler sıralamasında ise sağlık yüzde 69.9 ile ilk sırada yer alıyor. Onu sırasıyla yüzde 14.3 ile sevgi, yüzde 9.2 ile başarı, yüzde 4.2 ile para ve yüzde 2.1 ile iş takip etti.

Okul bitirmeyenler

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; en yüksek mutluluk oranı, yüzde 55.4 ile hiçbir okul bitirmeyenlerde.

Bireyleri mutlu eden kişilerin başında yüzde 74.1’lik oranla aileleri geliyor.





Asayişten memnunuz

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2019’da asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 75.5 olurken bunu sırasıyla yüzde 72.2 ile ulaştırma, yüzde 67.1 ile sağlık, yüzde 61.1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu izledi.



