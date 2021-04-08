Türkiye'de Şampiyonlar Ligi maçları artık beIN Sports'ta olmayacak
Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye yayın hakları beIN Sports'tan çıktı. Yeni ihaleyi kazanamayan şirket, yeni sezondan itibaren Şampiyonlar Ligi yayın haklarını bir başka kuruluşa devredecek.
08 Nisan 2021, Perşembe 16:11 Son Güncelleme:
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Milliyet gazetesi yazarı Sina Koloğlu, köşesine taşıdığı haberde Şampiyonlar Ligi yayın haklarından bahsetti.
Koloğlu'nun yazısından bir bölüm şöyle:
Sektörün ‘duayen’ ismine sordum. 'Süper Lig’in yayın haklarının sahibi BeIN Media Group’un UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yayın hakları için teklif vermeyeceği öğrenildi’ haberleri çıktı ama vazgeçmediler. İhaleye girdiler kazanamadılar. 1-2 güne kazanan yeni firma açıklanır' cevabını aldım.
BeIN Sports, Kasım 2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi yayın haklarının 3 sezon boyunca sahibi olmuştu.