Türkiye'den çok önemli 'çelik' kararı

Türkiye, çelik ithalatındaki artıştan yurtiçi üreticileri korumak amacıyla ithalata kota getirdiğini ve kotayı aşan çelik ithalatına 17 Ekim itibarıyla yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) bildirdi

08 Ekim 2018, Pazartesi 13:44
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Demir çelik ithalatına kota, yani tarife kontenjanı tanınmasına dair karar 2 Ekim'de resmi gazetede yayımlanmış ve 15 gün sonra yürürlüğe gireceği bildirilmişti.

İNCELENMEYE ALINDI

Türkiye WTO başvurusunda, çelik ithalatının ABD Başkanı Donald Trump'ın Nisan'da başlattığı ABD'ye ithal çelikten yüzde 25 gümrük vergisi alınması kararının ardından acil "koruma" tedbirleri açısından incelemeye alındığı ifade edildi. Başvuruya göre Avrupa Birliği, Hindistan ve Endonezya dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki ticaret kısıtlamaları, uluslararası pazarlardaki çeliğin Türkiye'ye yönlendirilmesine yol açtı.

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