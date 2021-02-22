Türkiye'den futbol D-SMART'ta başlıyor
İspanya LaLiga, İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, Almanya Kupası, Portekiz Ligi, Asya Şampiyonlar Ligi, AFC Cup, Libertadores Kupası, Dünya Kupası Elemeleri gibi birçok futbol içeriğini evlerinize getiren D-Smart, Türkiye’den de misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarının özetlerini izleyicilerle buluşturuyor.
22 Şubat 2021, Pazartesi 12:37 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Misli.com’un katkılarıyla köklü kulüplerin müthiş mücadeleleri bundan böyle her salı Türkiye’den Futbol programında ekrana gelecek. Lig maçlarını yakından takip eden ve anlatımında bulunan Ömer Saraç’ın sunacağı Türkiye’den Futbol programına, deneyimli teknik direktör ve usta yorumcu Ahmet Akcan analizleriyle renk katacak.
Kulüp Başkanları, teknik direktörler ve futbolcuların bağlantılarla dahil olacağı Türkiye’den Futbol programı her Salı saat 16.00’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.
BUNLARI DA OKUYUN