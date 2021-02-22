Misli.com’un katkılarıyla köklü kulüplerin müthiş mücadeleleri bundan böyle her salı Türkiye’den Futbol programında ekrana gelecek. Lig maçlarını yakından takip eden ve anlatımında bulunan Ömer Saraç’ın sunacağı Türkiye’den Futbol programına, deneyimli teknik direktör ve usta yorumcu Ahmet Akcan analizleriyle renk katacak.

Kulüp Başkanları, teknik direktörler ve futbolcuların bağlantılarla dahil olacağı Türkiye’den Futbol programı her Salı saat 16.00’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta ekrana gelecek.