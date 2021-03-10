Türk-Rus ortak yapımı Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da bir kilometre taşı daha geride kalıyor. Nükleer santral Türkiye için ne demek? İhtiyaç mı Soru şu, Türkiye’ye faydası olur mu? Türkiye’nin ilk nükleer güç santralı Akkuyu, toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Her reaktör bin 200 megavat gücünde olacak.





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6 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Projenin inşa sürecinde de 6 milyar dolarlık yerli katkının olması hedefleniyor.