Ekonomi Türkiye'nin 60 yıllık hayaliydi, bugün temeli atılıyor!

Türkiye'nin 60 yıllık hayaliydi, bugün temeli atılıyor!

Ekonomi

Türkiye'nin 60 yıllık hayaliydi, bugün temeli atılıyor!

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu'da bir kilometre taşı daha geride kalıyor. Geçmişe baktığımızda, Türkiye’nin nükleer macerası nasıl başladı? CNN Türk ekibi merak edilen tüm bu soruları uzmanlarıyla konuştu

10 Mart 2021, Çarşamba 12:02 Son Güncelleme:
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Türk-Rus ortak yapımı Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali Akkuyu'da bir kilometre taşı daha geride kalıyor. Nükleer santral Türkiye için ne demek? İhtiyaç mı Soru şu, Türkiye’ye faydası olur mu? Türkiye’nin ilk nükleer güç santralı Akkuyu, toplam 4 bin 800 megavat gücünde dört üniteden oluşacak. Her reaktör bin 200 megavat gücünde olacak.



6 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Akkuyu işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak. Projenin inşa sürecinde de 6 milyar dolarlık yerli katkının olması hedefleniyor.

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