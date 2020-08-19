Oktay Holding, elektrik motorları ve emaye bobin teli konusundaki büyük yatırımlarıyla da Covid-19'un sebep olduğu krizine rağmen hedeflerinden şaşmadan yoluna devam ediyor. 57 yıldır sektörün öncüsü konumundaki holdingin Yönetim Kurulu Başkanı; Eren Ertoksöz, sağlıklı kurumsal yapılarıyla, doğru hedeflere doğru yürüdüklerini belirterek, “Aktif sabırlı ortak akılcı stratejilerimizle başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Dünyanın içindeki bu büyük krize rağmen ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.