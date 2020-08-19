Ekonomi Türkiye'nin devi ihracata ara vermiyor

Türkiye'nin devi ihracata ara vermiyor

Ekonomi

Türkiye'nin devi ihracata ara vermiyor

Emaye kaplı bakır ve alüminyum tel konusunda Türkiye'nin ve Avrupa’nın dünyanında en büyük 3. tedarikçisi konumundaki Oktay Holding, krize rağmen üretime ve ihracata ara vermiyor.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 21:05 Son Güncelleme:
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Oktay Holding, elektrik motorları ve emaye bobin teli konusundaki büyük yatırımlarıyla da Covid-19'un sebep olduğu krizine rağmen hedeflerinden şaşmadan yoluna devam ediyor. 57 yıldır sektörün öncüsü konumundaki holdingin Yönetim Kurulu Başkanı; Eren Ertoksöz, sağlıklı kurumsal yapılarıyla, doğru hedeflere doğru yürüdüklerini belirterek, “Aktif sabırlı ortak akılcı stratejilerimizle başarılarımızı sürdürmek istiyoruz. Dünyanın içindeki bu büyük krize rağmen ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

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