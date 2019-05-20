Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi yarışması sonuçlandı. Yarışma sonuçları, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı dolayısıyla dün Samsun’da düzenlenen törende açıklandı. Cirosunu 2 yılda yüzde 5 bin 324 oranında artıran Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firması ilk sırayı aldı.

YÜZDE 605 BÜYÜDÜLER

Törendeki konuşmasında Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son iki yıldaki (2015- 2017 arası) ciro artış hızının dikkate alındığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemdeki ortalama büyümesi yüzde 605. Bu, çok çarpıcı bir rakam. Çünkü Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde performans gösterdiler. Yine aynı süre içinde çalışanbaşı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar” dedi.

İSTİHDAM YÜZDE 70 ARTTI

2017 yılında her bir şirketin ortalama 60 milyon TL’lik satış yaptığını ve yine her birinin ortalama 93 kişiye istihdam sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, “2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Bu 100 şirketin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. 36 farklı sektörden şirketler, 68 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bu başarı elbette kendiliğinden gelmiyor. Buradaki şirketler hem genç hem yenilikçi hem de sürdürülebilir şirketler” diye konuştu.

YAŞ ORTALAMASI 11.5 YIL

Söz konusu 100 şirketin yaş ortalamasının 11.5 yıl olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “Bu firmalar herkesin bildiği işleri çok farklı anlayışla yapıyor. Dijital teknolojiyi çok iyi kullanıyorlar. Çalışanların eğitimine ayırdığı kaynağı masraf olarak görüyorlar ve yüksek bir çevre bilinciyle ‘sıfır atık’ anlayışıyla çalışıyorlar” dedi. Hisarcıklıoğlu, bu yıl Türkiye 100 listesine giren şirketlerden 10’unun önceki yıllarda da listeye girdiğini söyledi.

3 MİLYARLIK DESTEK

100 hızlı şirketin açıklandığı toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şunları söyledi: “Katma değeri yüksek ve markalı ürün ihracatımızı artırmak için her seviyedeki ihracatçımıza bu yıl 3 milyar 104 milyon TL civarında destek vermeyi öngörüyoruz. Lütfen bu destekleri kullanın, kolaydestek.com.tr’den hepsini rahatça görebiliyorsunuz. Bu desteklerden daha fazla istifade edilmesi, genç ve kadın girişimcilere yaygınlaştırması için eğitimler vermeye devam ediyoruz.”

GENÇ GİRİŞİMCİYE MÜJDE

Girişimcileri desteklemeye devam ettikleri belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Genç girişimcilerimize müjdelerini, Gençlik ve Spor Bayramı’nda vermek istiyorum. 50 milyon liralık bütçe ayırdığımız TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı’nın, ikinci çağrısı da sonuçlandı. Teknoloji odaklı proje yürüten 146 genç girişimcimize, 200 bin liraya kadar geri ödemesiz hibe desteği vereceğiz” dedi.

ANADOLU’NUN YÜKSELİŞİ

Listenin bölgesel ve sektörel dağılımının ilginç olduğunu belirten Rifat Hisarcıklıoğlu, “3 büyükşehir dışında 22 şehrimizden şirketler var. Anadolu’nun yükselişi, burada da açık şekilde görülüyor. Listede bilişimden telekoma, inşaattan lojistiğe, gıdadan tekstile, plastikten makineye kadar çok sayıda farklı sektörden şirketler bulunuyor. Bu çeşitlilik, aslında ülkemizde her sektörde fırsatlar olduğunun, doğru iş modeliyle her sektörde başarının yakalanabileceğinin en güzel ispatı” dedi.