Türkiye’nin en yüksek pH’lı suyu 'Bulak Su' Uzungöl’de bulundu

Karadeniz’in dünyaca ünlü turistik Uzungöl yaylası, çağımızın hastalığı olan kanserle tedavi için yeni umut oldu. Ladin ormanlarıyla kaplı Uzungöl yaylasının zirvesindeki granit kayada Türkiye’nin pH değeri en yüksek sularından biri keşfedildi. Tıp otoritelerinin belirlediği oranın üzerine çıkan pH değeri ile Karadeniz suyu kanser tedavilerinde yardımcı rol oynayacak.

Bu doğal kaynak suyu yakında Bulak Su adıyla piyasaya giriyor.

SU-KANSER İLİŞKİSİ NOBEL ALDIRMIŞTI

Su ile kanser tedavisi arasındaki ilişkiyi Nobel ödüllü bilim adamı Dr.Otto H Warburg gündeme taşımıştı. Prof.Warburg’a göre kanserin temel sebebi oksijen eksikliği ve bu da vucudun asit seviyesi ile doğrudan ilişkili. Kanserin nedenini keşfederek Nobel ödülü alan Warburg’a göre; kanserli hücrelerin ilerlemesi vücudun alkali olduğu zaman duruyor. Bunun için belirlenen pH oranı ise 7. pH değeri 8 ve üzerine çıktığı zaman içme suyu bir anda ‘yardımcı tedavi edici’ özelliği kazanıyor, kanser hücresinin üremesini engelleyen ortam sağlıyor.

TÜRKİYE'NİN DİYET SUYU

Kanser tedavisinin yanısıra düşük sodyum değerinden dolayı Türkiye’nin ‘diyet suyu’ sıfatını da kazanan Bulak Su, bu özelliğinden dolayı kalp, damar rahatsızlığı ile yüksek tansiyon tedavisinde de kullanılacak.

DÜNYANIN EN İYİSİNİ GERİDE BIRAKTI

Yüksek değerlere sahip doğal kaynak suyu işletecek olan Bulak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Bulak, Karadeniz’in oksijen deposundan çıkan suyu en son teknolojik imkanlarla çıkarıp en sağlıklı ve hesaplı şekilde tüketiciye sunacaklarını açıkladı. İnsan sağlığı açısından suyun önemini vurgulayan Bulak şunları söyledi: “ 2018 Berkeley Springs İnternational Water’un kriterlerine göre dünyanın en iyi kaynak suyu kabul edilen ‘Mt Elliot Springs’in ph değeri 8.0 . Bulak su ise 8.41 değeri ile dünyanın en iyisi kabul edilen markayı geride bıraktı. Dengeli mineral zenginliği ve yüksek alkali değeri ile dünyanın en iyi suyu bu topraklardan çıkıyor. Bunun gururunu yaşıyor, sorumluluğunu taşıyoruz”

ÖNCE TÜRKİYE SONRA DÜNYA PAZARINA GİRECEK

Bulak ismi ‘suyun çıktığı yer’ anlamına geliyor. Kanser tedavisinde yardımcı yöntem olduğu da tesbit edilen yüzde 100 doğal kaynak suya, Trabzon’un 2.200 metre yükseklikteki kayalıklarında erişildi. El değmemiş şekilde ambalajlanacak bu şifalı su yakında “Bulak Su” markası ile Türkiye’nin her yerinde olacak. Bulak Su, sahip olduğu pH değerinin gücüyle dünya pazarlarına da açılmayı hedefliyor.



