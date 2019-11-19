Türkiye'nin EURO 2020 gruplarındaki rakipleri şekilleniyor
Dün oynanan maçların ardından Türkiye'nin EURO 2020 kura çekimine 3. torbadan gireceği netleşti. EURO 2020 grupları için 12 tane ev sahibi bulunmasından ötürü gruplar yavaş yavaş şekilleniyor. 24 takımın katılacağı turnuvanın ilk 20 takımı ve play-off'a gidecek takımları bu akşam oynanacak maçların ardından netleşecek. Peki Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri kimler olabilir?
24 takımdan ve 6 gruptan oluşacak olan EURO 2020, 12 ayrı ülkede gerçekleştirilecek. Turnuvaya direkt gidecek 20 takım ve son 4 takımın belirleneceği eleme grupları ise bu gece netleşmiş olacak. EURO 2020'de mücadele edecek 24 takımın netleşmesi ise 26-31 Mart tarihleri arasında oynanacak olan play-off'lardan sonra olacak.
Türkiye'nin 3. torbadan katılacağı turnuvada netleşen gruplar şöyle:
EURO 2020 gruplar
Turnuva bu sene UEFA'nın 60. yılı dolayısıyla 12 Avrupa ülkesinde düzenleniyor. Her bir ülkenin iç sahada en az iki maç oynayabilmesi için gruplara şimdiden dağıtıldılar. Hatta B grubu, 1 takım haricinde netleşti fakat Türkiye bu gruba düşemeyecek çünkü Danimarka, bu gruba 3. torbadan gelen takım oldu. Grupların dağılımı ise şu an için şöyle:
- A Grubu: İtalya
- B Grubu: Belçika, Rusya, Danimarka
- C Grubu: Ukrayna, Hollanda
- D Grubu: İngiltere
- E Grubu: İspanya
- F Grubu Almanya
Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Türkiye eleme gruplarındaki en iyi 2'nciler arasında olamadığı için kura çekimine 3. torbadan katılıyor. En iyi 2. olan 2 ülke ise 2. torbaya düştü. Şu an için turnuvaya gidecek ülkelerden Türkiye'yle eşleşme ihtimali olan takımlar şöyle:
- İtalya
- Ukrayna
- Hollanda
- İngiltere
- İspanya
- Almanya
- Fransa
- İsviçre
- Hırvatistan
- Polonya
- Hollanda
- Finlandiya
Play-off'a kimler gidiyor?
Gruplardaki son maçlar bu akşam oynanacak ve play-off'a gidecek tüm takımlar netleşmiş olacak.
Şu anki durum şöyle:
A Ligi: İzlanda, (3 takım daha gelecek)
B Ligi: Bosna Herkes, (3 takım daha gelecek)
C Ligi: İskoçya, Norveç, Sırbistan (1 takım daha gelecek)
D Ligi: Gürcistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Belarus
4 gruptan oluşacak olan play-off turunda 16 takım yarışacak. Grup liderleri play-off finalinde karşılaşacak. Play-off finalleri 26-31 Mart'ta oynanacak.