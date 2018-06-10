Türkiye‘nin ilk bölgesel, büyüklük bakımından da ikinci havalimanı unvanına sahip olacak Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda inşaat çalışmaları sürüyor. Çukurova Havalimanı’nın 60 metre genişliğinde, her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda iki pisti olacak. Proje kapsamında karayolu ve demiryolu bağlantısıyla yolcuların havalimanına kolay ulaşımları sağlanacak. Mersin ile Adana arasında otoyolun yanı sıra D-400 karayoluna havalimanından direkt bağlantı olacak. 40 metre genişliğinde 17 kilometrelik yol yapım çalışması da hızla sürüyor. Yine karayolu ile birlikte gelecek demiryolu hattı da projenin kapsamı içerisinde bulunuyor. Böylece Adana‘dan veya Mersin‘den çıkan yolcular rahatlıkla havalimanına ulaşabilecek.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Her biri 3 bin 500 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde iki adet piste sahip olacak havalimanındaki çalışmalar drone ile havadan görüntülendi. Beton dökme işleminin devam ettiği pistte hummalı bir çalışma yürütülürken, terminal binası da şekillenmeye başladı.

BAKAN İNŞAAT SAHASINI GEZDİ

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su ile birlikte Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu. Yüklenici firma te diye konuştu.

MERSİN (İHA)



