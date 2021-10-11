Türkiye, Dünya Kupası Eleme Grubu maçında Letonya'ya konuk oluyor. 7 maç sonunda 12 puanı bulunan Türkiye, 16 puanlı Hollanda ve 14 puanlı Norveç'in ardından grupta 3. sırada bulunuyor.

Stefan Kuntz'un bu maça 3 değişiklikle başlaması bekleniyor.

Maçın muhtemel 11'leri şöyle:

Letonya : Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Ciganiks, Kigurs, Jaunzems, Uldrikis.

Türkiye : Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berkan, Hakan, Orkun, Cengiz, Kerem. Burak.

Nereden nereye...

Oynanan ilk 4 maç sonrası hem Norveç'i hem de Hollanda'yı yenmeyi başaran Türkiye, grubun lideriydi ve gruptan çıkma telaşı yoktu.

Ancak Karadağ ve Letonya karşısında kaybedilen puanlar, hem Şenol Güneş'in hem de oyuncuların başını yaktı.

Şenol Güneş görevden alındı ve yerine Stefan Kuntz getirildi. Bu kritik dönemeçte hayli tartışmalı olan Kuntz kararı, Türkiye'yi Dünya Kupası'na götürebilecek mi, merakla bekleniyor.

Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası'na gidebilmesi için kalan Letonya, Cebelitarık ve Karadağ maçlarını kazanıp, Norveç'in puan kaybetmesi gerekiyor.

Kuntz: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿ Bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçını kazanmak ve grup ikinciliği için mücadele etmek istediklerini söyledi. Kuntz, "Çağlar ve Ozan'ın cezası bitti. Takıma ilk 11'i yarın sabah söyleyeceğim. Sahaya çift mi tek mi santrforla çıkacağımız konusunda ise şu an açıklama yapamam" dedi. Alman hoca sözlerini şöyle tamamladı:

Kökten yapılması gereken değişikliklerin bir günde yapılması mümkün değil. Öncelikle iyi sonuç almak istiyoruz. Yani bizi ikinciliğe götürecek sonucu almak istiyoruz. Hedefimiz bu. 'Açık farklı galibiyet bekliyoruz' gibi şeyler söylersem Letonya’ya haksızlık etmiş olurum. Önce kazanalım, bunu görelim, daha sonra yorum yapalım. Letonya'yı analiz ettik, Hollanda ile olan maçlarını izledik, o maçta da iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum.

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