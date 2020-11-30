Yerli otomobil... Türkiye’nin son 25 yıldır değil 60 yıldır peşinden koştuğu hayal. İlk otomobil (Devrim) girişiminin gerçekleştiği 29 Ekim 1961 yılından sonra tüm hakları yüzde 100 Türkiye’ye ait olan yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temeli 18 Temmuz’da Bursa Gemlik’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle atıldı. 22 milyar lira maliyetle 18 ayda kurulacak tesiste seri üretim 2022’de başlayacak. Doğuştan elektrikli ‘Anadolu Grubu’, ‘BMC’, ‘Kök Grubu’, ‘Turkcell’ ve ‘Zorlu Grubu’ olmak üzere 5 şirketin (5 Babayiğit) oluşturduğu Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) kuracağı, akıllı ve çevre dostu fabrikada 2030 yılına kadar, tamamı ‘doğuştan elektrikli’ 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek. Bu araçlar 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olacak. Üretim parçalarının yerlileştirilmesiyle ilgili çalışmalar aralıksız sürüyor.

Babayiğitler!

Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), güçlerini birleştirerek 25 Haziran 2018’de Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi (TOGG) kurdu. TOGG, 18 ayda ürettiği yüzde 100 yerli otomobilin sunumunu 27 Aralık 2019’da yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin tanıtım organizasyonu için Eskişehir’den getirilen Devrim için “Devrim otomobilinin benzini olmadığı için yolda kalmasını projeyi boğma kampanyasına çevirenler, Türkiye’nin Otomobili için de aynı şeyi yapmaya çalışacaklardır. Ama bu kez izin vermeyeceğiz” sözleri hafızalarda kalmıştı.

Tamamen elektrikli sürüş

2030’a kadar 5 farklı model üretilecek. İlk model C segmenti SUV olacak.

Azami hızı 180 km/saat olacak.

Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

300 ve 500+ kilometre menzil opsiyonları olacak.

Yüzde 100 şarj ile yola çıkarak İstanbul’dan İzmir’e veya Ankara’dan Antalya'ya kesintisiz ulaşım sağlayacak.

Evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.

8 yıl boyunca pil garanti güvencesi olacak.

Yerli otomobil, güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

Arıza durumunda araç servis ekibi uzaktan müdahale edebilecek.

Otonom sürüş teknolojisiyle kendi kendine dur-kalk yapabilecek.

İlk kez üç boyutlu gösterge ekranı olacak.

Holografik Asistan teknolojisi, dünyada ilk kez kullanılıyor.

Kendi sınıfında en geniş iç hacme ve en yüksek performansa sahip olacak.

Menzile yüzde 20’ye kadar katkı sağlayan frenleme sistemi.

Aynalar ve kapı kolları dokunmatik.

Yüksek çarpışma dayanımı, güvenlik öğeleri ve ileri sürücü destek sistemleri ile 2022 yılının Euro NCAP 5 Yıldız güvenlik normlarını sağlayacak.

Rakamlarla TOGG Tesisi