Beden Sağlığı Türkiye’nin uyku röntgeni: Dinlenmiş uyanamıyoruz

Türkiye’nin uyku röntgeni: Dinlenmiş uyanamıyoruz

Beden Sağlığı

Türkiye’nin uyku röntgeni: Dinlenmiş uyanamıyoruz

Türkiye’de yapılan yeni bir uyku araştırması, ülkenin yarısının derin ve rahat uyuyamadığını ortaya çıkardı.İşte araştırmadan notlar...

12 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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  • Alarmı erteleyip tekrar uyumaya çalışanların oranı yüzde 75.
  • Dinlenmiş hissi ile uyanamayanların oranı yüzde 54.
  • Her dört kişiden sadece biri rüya görüyor.
  • Haftanın en uzun uyku alınan günü yüzde 63’lük oran ile cumartesi gecesi.
  • Her dört kişiden birinin en rahat uyku pozisyonu sağ yana yatmak.
  • Uyku öncesi ekrana bakanların oranı yüzde 44.
  • 18-35 yaş arası uyku öncesi sosyal medyayı kontrol ediyor, 18-24 yaş grubu yatakta bilgisayarla vakit geçiriyor.
  • 35-45 yaş aralığındaki evli ve çocuklular, yatakta telefonla zaman geçirmeyi, kendilerine ayırdıkları zaman olarak görüyor.

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