Türkiye’nin uyku röntgeni: Dinlenmiş uyanamıyoruz

Alarmı erteleyip tekrar uyumaya çalışanların oranı yüzde 75.

Dinlenmiş hissi ile uyanamayanların oranı yüzde 54.

Her dört kişiden sadece biri rüya görüyor.

Haftanın en uzun uyku alınan günü yüzde 63’lük oran ile cumartesi gecesi.

Her dört kişiden birinin en rahat uyku pozisyonu sağ yana yatmak.

Uyku öncesi ekrana bakanların oranı yüzde 44.

18-35 yaş arası uyku öncesi sosyal medyayı kontrol ediyor, 18-24 yaş grubu yatakta bilgisayarla vakit geçiriyor.

35-45 yaş aralığındaki evli ve çocuklular, yatakta telefonla zaman geçirmeyi, kendilerine ayırdıkları zaman olarak görüyor.

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