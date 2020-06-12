Türkiye’nin uyku röntgeni: Dinlenmiş uyanamıyoruz
Türkiye’de yapılan yeni bir uyku araştırması, ülkenin yarısının derin ve rahat uyuyamadığını ortaya çıkardı.İşte araştırmadan notlar...
12 Haziran 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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- Alarmı erteleyip tekrar uyumaya çalışanların oranı yüzde 75.
- Dinlenmiş hissi ile uyanamayanların oranı yüzde 54.
- Her dört kişiden sadece biri rüya görüyor.
- Haftanın en uzun uyku alınan günü yüzde 63’lük oran ile cumartesi gecesi.
- Her dört kişiden birinin en rahat uyku pozisyonu sağ yana yatmak.
- Uyku öncesi ekrana bakanların oranı yüzde 44.
- 18-35 yaş arası uyku öncesi sosyal medyayı kontrol ediyor, 18-24 yaş grubu yatakta bilgisayarla vakit geçiriyor.
- 35-45 yaş aralığındaki evli ve çocuklular, yatakta telefonla zaman geçirmeyi, kendilerine ayırdıkları zaman olarak görüyor.
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