Futbol Türkiye'ye Dünya Kupası play-off ilk turunda 6 muhtemel rakip

Türkiye'ye Dünya Kupası play-off ilk turunda 6 muhtemel rakip

Futbol

Türkiye'ye Dünya Kupası play-off ilk turunda 6 muhtemel rakip

Türkiye 2022 Katar Dünya Kupası'na katılabilmek için 2 maç daha oynayacak. Play off turundaki muhtemel rakiplerimiz belli oldu ve kura 26 Kasım'da çekilecek.

17 Kasım 2021, Çarşamba 11:28 Son Güncelleme:
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Türkiye Dünya Kupası Eleme Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Millilerin rakibi 26 Kasım'da belli olacak. 2 turdan oluşacak play offlar için ilk turdaki muhtemel rakipler şöyle:

  • Portekiz
  • İsveç
  • İtalya
  • İskoçya
  • Rusya
  • Gallef

Sizin tercihiniz hangisi olur?

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