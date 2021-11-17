Türkiye'ye Dünya Kupası play-off ilk turunda 6 muhtemel rakip
Türkiye 2022 Katar Dünya Kupası'na katılabilmek için 2 maç daha oynayacak. Play off turundaki muhtemel rakiplerimiz belli oldu ve kura 26 Kasım'da çekilecek.
17 Kasım 2021, Çarşamba 11:28 Son Güncelleme:
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Türkiye Dünya Kupası Eleme Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Millilerin rakibi 26 Kasım'da belli olacak. 2 turdan oluşacak play offlar için ilk turdaki muhtemel rakipler şöyle:
- Portekiz
- İsveç
- İtalya
- İskoçya
- Rusya
- Gallef
Sizin tercihiniz hangisi olur?