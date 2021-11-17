Türkiye Dünya Kupası Eleme Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı. Millilerin rakibi 26 Kasım'da belli olacak. 2 turdan oluşacak play offlar için ilk turdaki muhtemel rakipler şöyle:

Portekiz

İsveç

İtalya

İskoçya

Rusya

Gallef

Sizin tercihiniz hangisi olur?