Ekonomi Türkiye'ye krediyi Dünya Bankası verecek

Türkiye'ye krediyi Dünya Bankası verecek

Ekonomi

Türkiye'ye krediyi Dünya Bankası verecek

Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için Dünya Bankası kredi sağlayacak.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 10:55 Son Güncelleme:
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Dünya Bankası, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314.5 milyon euro tutarında krediyi onayladı.

Proje, bazı demiryolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerini düşürmeyi ve Ulaştırma Bakanlığı’nın demiryolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demiryolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Bankası tarafından yayımlanan bültene göre kredi dün onaylandı.

Reuters

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