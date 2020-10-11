Türklerin yazdığı sistemi İngilizler kullanacak

Her yıl çift haneli büyüyen sektörün büyüklüğünün 5 milyar dolar civarına ulaştığı tahmin ediliyor. Bu sektörde faaliyet gösteren Tmob, iç pazarda önde gelen şirketlerin çözüm ortağı olmayı sürdürürken dünya pazarlarında da adını duyurmaya başladı. İngiltere’de üç yıl önce kurulan VIVE, e-banka olmaya karar verdiğinde Tmob’un kapısını çaldı.

Tmob CEO’su Rudi Dökmecioğlu, "VIVE, 2017 yılında kuruldu ve 2020 başında e-banka olarak faaliyete geçti. Hedeflediği müşteriler genelde kredi notu nispeten düşük olan kişi ve kurumlar. Hızlı ve güvenilir altyapı kurma arayışındaki VIVE, deneyimlerimiz ve kendimize ait olan alt yapımıza güvenerek bizimle çalışmaya karar verdi. Pandemi ile birlikte çok daha fazla talep gören e-bankacılık konusunda oldukça deneyimli bir ekibiz. Hazırladığımız dijital platformda VIVE’a özel açık bankacılık temelli para yönetimi, kişisel kredi özelliği, finansman yönetim ekranı hazırladık. Ayrıca bütünsel bir müşteri deneyimi için hem mobil hem de web ara yüzleri hazırladık" dedi.

Dijital bankacılığın 5 yıl içerisinde küresel olarak yılda yüzde 18’in üzerinde büyüyerek 2023’te 14 milyar dolarlık hacme yaklaşacağına ilişkin öngörüleri paylaşan Rudi Dökmecioğlu, “Bu rakamlardan da yola çıkılarak e-bankacılığın gelecekte önemli bir yere sahip olduğu aşikâr, çünkü burada maliyetler yüzde 70 düşerken hizmet hızı yüze 54 artıyor” dedi.