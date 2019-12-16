Sosyal medya devi Twitter, 2019’da dünyanın nabzının attığı platform oldu. Politikadan sanata, sinemadan spora dünya çapındaki trendlerin belirlendiği Twitter’da geride bıraktığımız yılın ‘en’lerinin zirvesinde bir sürpriz yer aldı. En çok konuşulup, retweet edilip, atıfta bulunulan yani ‘en popüler’ tweet bir ‘yumurta’ resmi oldu. ‘World Record Egg’ (@ egg_rt_record) adlı hesaptan paylaşılan yumurta 14 Ocak’ta “Haydi hep beraber bir dünya rekoru kıralım” mesajıyla paylaşılmıştı. Yumurta resmi 957 bin kez retweet edildi.





Avustralya’daki iklim eylemleri Twitter’da gündem olmuştu. Haber alanında Fransa’daki tarihi Notre-Dame Katedrali’nin yanması, İngiltere’de eski Başbakan Theresa May’i istifaya sürükleyen Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci (Brexit) ve dünya çapındaki iklim krizi protestoları 2019’un en çok konuşulan başlıkları oldu. ABD Başkanı Donald Trump 2019’un Twitter’da kendinden en çok bahsettiren politik figürü oldu.

BTS ikinciliği kabul etmedi

Güney Koreli K-Pop grubu BTS’nin 9 Haziran’da paylaştığı video en popüler tweetler sıralamasında ‘yumurta’nın ardından ikinci sırada kaldı. Sıralamayı kabullenmeyen BTS hayranları organize olup retweet sayısında ‘yumurta’yı geçse de ‘her hesaptan 1 paylaşım’ gibi kriterlere bakılınca yumurtanın popülerliğini elinden alamadı.









Twitter'ın 'en'leri

Game of Thrones 2019’da Twitter’da kendinden en çok bahsettiren televizyon dizisi oldu.Twitter’ın açıkladığı 2019 trendlerine göre bu yıl dünya çapında en çok ‘gülen’ ve ‘ağlayan’ emojiler kullanıldı.Hakkında en çok tweet atılan aktör, Spiderman’in yıldızı Tom Holland oldu. 2019’un Twitter’da en çok konuşulan sporcusu PSG’nin Brezilyalı futbolcusu Neymar oldu.