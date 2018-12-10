Merkez Bankası’nın resmi Twitter hesabı olan ‘Merkez_Bankasi’ dışında, bir sürü hesap dolanıyor. Bu hesaplar bankanın logosunu kullanmaktan da geri durmuyor. Dolandırıcılar, bu hesaplardan ‘Son 10 yıla ait 10 bin TL’ye kadar kart aidatınızın iadesi için linke tıklayın’, ‘Zorunlu yayın’ yazılı bir mesaj atıyor. Hiçbir şeyden habersiz vatandaş ise linki tıklayarak dolandırıcılık kurbanı oluyor.

REKLAM YAPIYORLAR

Merkez Bankası’nın sahte hesaplarını ayırmak ise çok güç. Orijinal internet adresine sadece bir harf ya da sayı ekleyip, vatandaşın sahte hesabı ayırt etmesi engelleniyor. Bu da yetmezmiş gibi sahte hesapların reklamı bile yapılıyor. Sponsorlu reklamlar gün içinde binlerce insanın hesabında görünür hale geliyor. Böylece daha çok vatandaşı tuzaklarına çekme fırsatı yakalıyorlar.

HEDİYE VAADİYLE KANDIRIYORLAR

Sadece Merkez Bankası değil, birçok da özel banka bu dolandırıcılığa kurban gidiyor. Bankanın resmi Twitter hesabıymış gibi davranılan hesaplarda, bankanın adının da olduğu bir link paylaşılıyor. ‘Anketimize katılım sağlayan ilk müşterilerimize hediye telefon kazanma şansı’ ya da ‘Yılbaşına özel çekiliş fırsatı’ gibi tuzak cümlelerle, vatandaşın sahte linkelere tıklaması sağlanıyor.

MAVİ TİK'E DİKKAT!

Peki vatandaşlar sahte hesapları nasıl ayırt edecek? Twitter’da resmi hesaplarda bulunan ve hesabın o kişiye ait olduğunu anlatan ‘mavi tik’ sembolü önemli. Ayrıca hesap adının önünde arkasında beklemedik bir harf ya da sayı olup olmadığına dikkat edilmeli. Bunun dışında linke tıklamadan evvel, bir ön araştırma yapılabilir. Yani hesabın içine girip daha önce neler paylaştığına bakılabilir.

CAZİP TEKLİFLE TUZAK

Dolandırıcıların vaatleri arasında ise akılalmaz hediyeler yer alıyor. vatandaşları tuzaklarına çekmek için cazip fırsatlar sunan sahtekarlar, son model bir iPhone’dan Mercedes’e ya da hediye çekinden tatile kadar birçok ürün vaat ediyorlar.



