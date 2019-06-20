Üç özel bankada ortak ATM dönemi

DenizBank, QNB Finansbank ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi.

20 Haziran 2019, Perşembe 07:40
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Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.

ÜCRETSİZ ÖDENEBİLECEK

Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek.

SINIRSIZ SORGULAMA

Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.

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