Üç özel bankada ortak ATM dönemi
DenizBank, QNB Finansbank ve TEB güçlerini tek ATM platformunda birleştirdi.
Buna göre ayda 3 kez ile sınırlı olmak üzere söz konusu bankaların müşterileri ATM'lerde ücretsiz işlem yapabilecekler.
ÜCRETSİZ ÖDENEBİLECEK
Anlaşma kapsamında her ay toplamda 3 defa para yatırıp çekilebilecek veya kredi kartı borcu ücretsiz ödenebilecek.
SINIRSIZ SORGULAMA
Ayrıca üç bankanın müşterisi hesap bakiyesini, kredi kartı borcunun limitini herhangi bir adet sınırı olmadan sorgulayabilecek.