Ücretsiz! Başvuran kazandı! 7 bin 550 ila 11 bin 300 lira detayı...

Tüketici Kanunu’na aykırı uygulamalar için vatandaşlar tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor. Buna göre tüketiciler, ihtilafın 7 bin 550 liraya kadar olması halinde ilçe hakem heyetlerine, 7 bin 550 lira ile 11 bin 330 lira arasında olması durumunda da il tüketici hakem heyetlerine başvuru yaparak hak arayabiliyor. 2020 yılında hakem heyetlerine 594 bin 270 başvuru yapıldı. Bunların 521 bin 553’ü (yüzde 87.8) karara bağlanırken, her 10 başvurudan 6’sı tüketici lehine sonuçlandı.

861 MILYONLUK ÇÖZÜM

Bu kapsamda 861 milyon liralık uyuşmazlık çözüme kavuşturulurken, kararların yüzde 96.11’i mahkemeye taşınmadan kesinleşti. Kararların sadece yüzde 3.89’u mahkemelere dava konusu edilirken, bu davaların yüzde 45.2’si de tüketici hakem heyetlerinin verdiği kararlar yönünde onandı. Böylece tüketici hakem heyetlerinde alınan kararların yaklaşık yüzde 98’i heyetlerin aldığı kararlar yönünde kesinleşti. Tüketicinin eksik evrak olmadan başvurması ve talebini doğru belirtmesi, sonuç için önemli.

HIZLI VE MASRAFSIZ

Tüketici hakem heyetleri, tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve masrafsız çözüme bağlanması amacıyla kolay ulaşılabilir bir şekilde yargı dışı karar mercisi olarak hizmet veriyor. Tüketici hakem heyetinde karar verme süreci maksimum 6 ay, ortalama ise 3 ayda tamamlanıyor. Pandemi nedeniyle 2020’de e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, 2019’a göre yüzde 118 artarak 300 bine yükseldi.

ŞİKAYETTE CEP İLK SIRADA

Tüketici hakem heyetlerine başvurular e-Devlet üzerinden ‘Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru İşlemi’ başlığı altında yapılabiliyor. Geçen yıl tüketici hakem heyetlerine en çok başvuru 50 bin 515 adetle cep telefonu konusunda yapılırken, onu 40 bin 567 ile ayakkabı, 36 bin 919 ile internet abonelikleri, 31 bin 457 ile kredi kartı üyelik ücreti ve 18 bin 659 ile GSM abonelikleri takip etti.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, anlattı:

Şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet’ten ‘tuketicisikayeti.ticaret.gov.tr’ adresi üzerinden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabilir.

Başvurunun dilekçeyle yapılması zorunlu.

Özellikle e-Devlet üzerinden yapılan başvurularda, uyuşmazlık konusu ile ilgili tüm belgeler taranarak başvuruya eklenmeli. Talep net olmalı.

Başvuru yapıldıktan sonra tüketici hakem heyeti başvuruyu inceliyor. Şikayet edilen firmaya yazı yazarak, şikayet konusuyla ilgi firmadan savunması isteniyor. Savunmada da 15 günden az süre verilmiyor.

Savunma geldikten sonra şikayet edilen ürün ayakkabı, telefon gibi fiziki ürünse hem tüketiciye hem de şirkete tarih verilerek, tüketici hakem heyetine çağrılıyor. Tüketcinin sorunlu ürün ile birlikte gelmesi gerekiyor.

Hakem heyeti verdiği kararı taraflara 15 gün içinde tebliğ ediliyor.

Tüketici hakem heyetinin kararı, mahkeme kararı değerindedir. Tüketici başvurusu kabul edilmiş ise karşı taraftan talebinin hemen yerine getirilmesini isteme hakkına sahip.

Tarafların tüketici hakem hayeti kararına karşı 15 gün içinde itiraz hakkı var. İtiraz mercii de tüketeci mahkemeleri.



