Ekonomi Ücretsiz olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ücretsiz olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomi

Ücretsiz olacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 12 Mayıs 2021 saat 00:00'dan başlamak üzere 17 Mayıs 2021 saat 07:00'a kadar köprü, otoyol, Marmaray ve Başkentray ücretsiz hizmet verecek.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 08:04 Son Güncelleme:
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Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 12 Mayıs 2021 Çarşamba saat 00.00'dan (salı gününü çarşamba gününe bağlayan gece) başlayarak 16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ücretsiz olacak. (AA)

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