Ucuz konutta kura rehberi

Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen ‘100 Bin Sosyal Konut Projesi’ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurmuştu. Ev hayallerine bir an önce kavuşmak isteyenler büyük bir heyecanla kura çekimini bekliyor. 221 proje için hak sahibi belirleme kuraları dün İzmir Karabağlar projesiyle başladı. Başvuranlardan 750 kişi ev hayaline kavuşup büyük bir sevinç yaşadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himayesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen projeler için kura çekimini takip etmek isteyenler, “www.toki.gov.tr” üzerinden açıklanan salona giderek canlı olarak izleyebilir. TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan canlı yayını izleyerek de kuraları takip edebilirsiniz.

Nasıl kontrol edilir

Yerinde izleme şansı olmayanlar, kuradan birkaç saat sonra TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilir. Siteye giriş yaptıktan sonra ‘Satış ve Duyurular’ bölümüne girerek, ‘Kura Sonuçları Sorgulama’ butonuna tıklanır. Buradan gelen ekrana T.C. kimlik numarası yazarak sorgulama yapılabilir. Hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, çekiliş tarihinin 5 iş günü sonrasından itibaren başvuru yaptıkları bankanın şubelerinden geri alabilir.

Kurada ismi çıkan Nezahet Begeç, “55 yaşındayım, hep kiradayım. Heyecandan bütün gece uyumamıştım. İsmimi görünce inanamadım” dedi.

Ödemeler ne zaman?

Ödemeler, satış fiyatının yüzde 10’u peşin, kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay taksitle yapılacak. Aylık taksitler 894 liradan başlayacak. Krediyi kamu bankaları ve katılım bankaları kullandıracak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Konutların teslimi öncesinde yüzde 1 KDV konut alıcılarından tahsil edilecek.

Ev çıkanlar ne yapacak?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar, TOKİ’nin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde bankada (şubeler daha sonra ilan edilecek) ‘Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştirecek.

Sözleşme imzalama aşamasında Nüfus Müdürlüğü’nden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge ile,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgelerini ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklar.

Çıkmasa da üzülmeyin

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), kuraya girmeden, başvuru önceliğine göre ‘açık satış’ projeleri de sunuyor. Yani 100 bin konutta hak sahibi olamayanlar üzülmesin. Şu anda 16 ilde 29 projede 1.497 konut açık satışta bulunuyor. Bu konutlar için son başvuru tarihi 30 Haziran olarak belirlendi.

Bu konutlar alt ve orta gelir projeleri olarak ikiye ayrılıyor. Konutların en düşük fiyatı 105 bin 155 liradan başlarken, en düşük taksit fiyatları ise 351 liradan başlıyor. Ödeme seçenekleri ise 10 yıl ile 20 yıl arasında değişiyor. Satıştaki konutlar için peşinat oranları ise yüzde 10 ile yüzde 25 arasında seyrediyor. Ödenen peşinata göre vade de uzayabiliyor.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU



