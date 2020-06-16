Bankaların açıkladığı tarihin en düşük faizli kredi paketleri dolandırıcıları da harekete geçirdi. Kredilere büyük ilgiyi fırsat bilen sahtekarlar, kendilerine bankacı süsü vererek vatandaşları dolandırmaya çalışıyor. Vatandaşı arayan sahtekarlar, destek paketleri kapsamında ‘size kredi tahsis edildi’ veya ‘kredi kartınızın limiti artırıldı’ gibi yalanlarla kandırdıkları tüketiciden, telefonuna gelen şifreyi vermesini istiyor.

Hesabı boşlattılar

Bu kişiye inanarak telefonuna gelen şifreyi veren tüketicinin hesapları ise anında dolandırıcılar tarafından şebeke üyelerinin hesabına aktarılarak boşaltılıyor. Kısa süre önce Mersin’de benzer bir olayın yaşandığını ve emekli bir vatandaşın maaşının yattığı gün hesabının boşaltıldığını belirten Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, arayan kişilerin vatandaşı kimlik bilgilerini söyleyerek ikna ettiğini anlattı.

İtibar etmeyin

Bu konuda banka müşterisi olan tüketicilere uyarılarda bulunan Aziz Koçal, “Vatandaşlarımız, bankadan aradıklarını söyleyen hiç kimseye itibar etmemeli, kredi tanımlama, kredi kartı limiti artırma veya başka nedenle yapılan hiçbir aramada bilgilerini vermemeli” dedi. Koçal, kendisine herhangi bir işlem şifresi geldiği anda tüketicinin direkt bankasını araması veya banka şubesine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bankalar da sorumlu

Bankaların şifre ve kimlik bilgilerini saklama konusunda sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Aziz Koçal, “Bu konuda bankalar da önlem almalı ve kullanıcının kimlik bilgilerini iyi saklamalı” diye konuştu. GSM (telefon) operatörlerinin SIM kart kopyalama veya çıkarma işlemlerinde mutlaka sorumluluk alması gerektiğini belirten Koçal, “Kopyalama yoluyla ya da sahte kimlikle SIM kart çıkarılmasında vatandaşın zararının tanziminin operatörler tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı” dedi.

Aklınızda olsun

Gelen her telefondan, kapıya gelen kişilerden ve her e-postadan şüphelenin. Tanımadıklarınızın mesajını açmadan silin.

Devlet destekli kredileri hangi kurum (KOSGEB, Kredi Garanti Fonu) veriyorsa oraya başvurun.

‘Kara listede olana kredi çıkarılır’ diyenlere itimat etmeyin.

Kimse sizin adınıza kredi çıkarıp, kart limitinizi yükseltemez. Buna inanmayın!

‘Kredi çıkmıyor diye üzülmeyin’ gibi ilanlar tuzaktır.

‘Anında 20 bin TL taksitli nakit avans, nakit desteği’ şeklindeki paylaşımlara kanmayın.

‘Bankadan kredi çıkmadı’ diye size yüksek maliyetle nakit sağlayacağını söyleyen tefecilerden uzak durun.

Kendini polis ve asker olarak tanıtanlara kesinlikle inanmayın.

Hiçbir devlet görevlisi suçluları yakalamak için vatandaştan para, kontör veya ziynet eşyası istemez.

Kimlik bilgilerinizi, yakınlarınızın isimlerini ve adresinizi söyleyerek sizi ikna etmeye çalışanlara aldanmayın.

Banka görevlisi dahi olsa şifrelerinizi paylaşmayın.

Adresinize gönderilen ve nereden geldiği belli olmayan kargoyu almayın.

Şüphelendiğinizde hemen ‘155 Polis İmdat’ı arayın.

Dolandırılırsanız hemen Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edin.

Promosyon başvurularını mutlaka banka şubesinden yapın.

Acil bilgi almak için ‘Alo 175’ Tüketici Danışma Hattı’nı arayın.



