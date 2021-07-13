Ucuz uçak bileti! Firmalar tek tek açıkladı

Ucuz uçak biletleri, Kurban Bayramı tatili öncesinde pek çok kişi tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Seyahatini hem konforlu hem de hızlı bir şekilde yapmak isteyenlerin tercih ettiği Pegasus, Anadolu Jet ve Türk Hava Yolları gibi hava yolu şirketlerinde de bayram öncesi yoğunluğu yaşanıyor…

İŞTE EN UYGUN UÇAK BİLET FİYATLARI

20 Temmuz Salı (Bayramın ilk günü) İstanbul’dan Muğla’ya uçakla seyahat için;

Pegasus şirketi ile direkt uçuşlarda fiyatlar 292,00 TL’den başlıyor ve değişik saatlerde fiyatlar 514,99 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

Anadolu Jet ile direkt uçuşlar, 403,99 TL ile 510,99 TL arasında değişiyor.

Anadolu Jet’in aktarmalı uçuşlarında ise 772,99 TL’den başlayan fiyatlar, 875, 99 TL arasında değişiklik gösteriyor.

Türk Hava Yolları’nda bayramın ilk günü yapılacak direkt uçuşlar, 426,99 TL’den başlarken, 502,99 TL’ye kadar yükselebiliyor.

Türk Hava Yolları'nın aktarmalı uçuşları ise 875,99 TL’ye kadar ulaşabiliyor.

İÇ HAT YOLCULARINA YÜZDE 40 İNDİRİM DUYURUSU

SunExpress’ten yapılan açıklamaya göre iç hat yolcuları, Fraport TAV Antalya Havalimanı’nda CIP Lounge hizmetlerinden yüzde 40 indirimle yararlanacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, “SunExpress’in Fraport TAV Antalya Havalimanı ile gerçekleştirdiği anlaşma kapsamında SunExpress’in iç hat yolcuları, biniş kartlarını göstererek yüzde 40 indirimli olarak Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali CIP Lounge’a girebilir ve uçuşlarını beklerken seyahat stresinden uzaklaşabilirler. SunExpress’e özel indirimle CIP Lounge hizmetlerinden yararlanan misafirler, seyahatleri öncesinde Fraport TAV Antalya Havalimanı İç Hatlar CIP salonunun konforlu, şık ve ferah atmosferi eşliğinde dinlenme imkânı bulurken, tüm gün yenilenen zengin ikram büfesi, ücretsiz Wi-Fi hizmeti ve daha birçok ayrıcalığın da keyfini çıkarabilir” ifadeleri yer aldı.