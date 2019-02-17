Ucuza dil öğrenip para da kazanın!

Gençlerin çoğu dil ve iş fırsatlarını yakalamak için yurtdışında eğitim yollarını arıyor. Son dönemde döviz kurundaki artış öğrencileri bütçe anlamında zorlasa da bunun da çözümü bulundu: ‘Yurtdışında çalışma programları’. Programla öğrenciler dil öğrenirken cep harçlıklarını çıkarıyor hatta para biriktirip gelecekteki eğitim hayatları için bütçe yapabiliyor.

KANADA ÇOK REVAÇTA

Kanada,Türkiye’deki öğrencilerin yurtdışı eğitimde en çok gitmek istediği ülke. güvenli bir ülke olması sebebiyle aileler de çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderiyor. kanada; sertifika, diploma ve yüksek lisans programlarına katılan öğrencilere çalışma izni de veriyor. İşletme, pazarlama, mühendislik, ticaret, turizm, ıT, güzel sanatlar, moda gibi alanlarda farklı programda eğitim alabilen gençler haftada 20 saat part-time çalışma izni alıyor. öğrenciler part-time çalışarak minimum 1200 kanada Doları kazanıyor. programları tamamlayan öğrenciler full-time çalışabiliyor. Full-time’da ise minimum 2400 kanada Doları gelir sağlanıyor.

Maliyet ve şartları

-6 ay eğitim (part-time çalışma izni) + mezuniyet sonrası 6 ay full-time çalışma ve oturma izni 29 bin 850 Tl (7 bin 500 kanada Doları)

-8 ay eğitim (part-time çalışma izni) + mezuniyet sonrası 1 yıl full-time çalışma ve oturma izni 42 bin 188 Tl. (10 bin 600 kanada Doları)

-2 yıl eğitim (part-time çalışma izni) + mezuniyet sonrası 3 yıl full-time çalışma ve oturma izni + kalıcı oturum başvurusu 55 bin 720 Tl (14 bin kanada Doları)

AVUSTRALYA'DA EĞİTİM

Avustralya dil eğitimi alırken çalışılabilecek sayılı ülkeler arasında. öğrenciler ülkede eğitim alırken çalışarak dil eğitimine ödedikleri ücreti çıkarabilir. Avustralya’da öğrenciler saatlik 20 Avustralya Doları’ndan (75 Tl) başlayan ücretlerle çalışıyor. öğrenciler haftada 40 saat çalışma iznine sahip. parttime çalışan öğrenciler aylık en az 1600 Avustralya Doları, full-time çalışanlar da 3 bin 200 Avustralya Doları kazanıyor.

Maliyet ve şartları

-6 ay eğitim + 6 ay part-time çalışma izni 1 yıl master + 1 yıl full-time çalışma izni

-1.5-2 yıl master + 2 yıl çalışma izni Bu eğitimlerin maliyetleri 4500-8000 Avustralya Doları (16-30 bin lira) arasında. çalışan öğrenci bu maliyeti kolaylıkla çıkarabilir.

İNGİLTERE DE İZİN VERİYOR

İngiltere’de lisans ya da yüksek lisans eğitimi alırken çalışma izni veriliyor. öğrenciler okul dönemlerinde parttime, tatil dönemlerinde full-time çalışma iznine sahip. Part-time çalışma izni haftalık 20 saat. parttime çalışan ayda en az 700 Sterlin, full-time çalışan 1350 Sterlin (9100 Tl) kazanır.

Maliyet ve şartları

-3 yıl eğitim + part-time çalışma izni

-1 yıl yüksek lisans + part-time çalışma izni + mezuniyet sonrası 1 yıl çalışma izni

-Bu programların maliyetleri 6750 Sterlin ile 15 bin Sterlin arasında değişiklik gösteriyor.

İRLANDA'DA İMKAN VAR

İrlanda dil eğitimi alırken çalışma izni veren ülkelerden. Bu ülkede dil, sertifika ve yüksek lisans programlarına katılan öğrenciler part-time çalışma izni alıyor. Dil eğitimi alırken çalışma için İrlanda’da en az 25 haftalık dil eğitimi almak şart. Ülkede saatlik çalışma ücreti en az 9.55 Euro. parttime çalışan ayda en az 760 Euro, full-time çalışan 1520 Euro kazanır.

Maliyet ve şartları

-6 ay ve üzeri dil eğitimi + part-time çalışma izni

-Lisans ve yüksek lisans eğitimi + part-time çalışma izni + mezuniyet sonrası 2 yıl çalışma izni

-Bu programlara katılım maliyeti 2 bin ile 3 bin 500 Euro arasında değişiyor.

MALTA'DA 3 AY SINIRI

Malta, 3 ay üzeri dil eğitimi alan öğrencilere part-time çalışma izni veriyor. öğrenciler bu ülkede part-time çalışırken en az 624 Euro, full-time çalışırken en az 1250 Euro kazanır.

- 3 ay eğitim için çalışma izni yok

-4 ay eğitim + 1 ay çalışma izni

- 5 ay eğitim + 2 ay çalışma izni

-6 ay eğitim + 3 ay çalışma izni

-Bu eğitimlerin maliyetleri 1500-3500 Euro arasında.

AMERİKA'DA 2 BİN DOLAR

Turizm ve gastronomi eğitimi alanlar Amerika’da 2 bin dolar kazanabiliyor. Bunun için Amerika’da staj programlarına katılmak gerekiyor. Staja başvuru şartları: Turizm-otelcilik, gastronomi mezunu olmak ya da culinary arts, food&beverage, front-desk, housekeeping alanlarında 5 yıl tecrübe. Intermediate seviyesinde İngilizce. Bu şartlara sahip olanlar program ücreti olarak 2 bin dolar ödedikten sonra bir yıl boyunca ayda 2500 dolar kazanabiliyor. Staj programına katılanlar Hilton, Marriott, Four Seasons,The ritz-Carlton, Sheraton, St. Regis gibi markalar altında kolayca iş bulabiliyor.

YÜK OLMADAN

Gençlerin özellikle staj programlarına yoğun ilgisi olduğunu söyleyen IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarları Genel Müdürü Deniz Akar, “Aylık 2000 dolar kazanan gençler ailelerine yük olmadan kariyerlerine yön verme imkanı buluyor ve ülkeye döndüklerinde eşsiz deneyime sahip oluyor. Bu da iş bulma sürecini kolaylaştırıyor" dedi. Yurt dışında eğitim konusunda 24 Şubat itibarıyla fuarların başlayacağını söyleyen Akar, “İlgilenenler 24 Şubat’ta Ankara Sheraton Hotel, 26 Şubat’ta İzmir Hilton Hotel, 28 Şubat’ta Bostancı Dedeman Hotel ve 2-3 mart’ta ise İstanbul Kongre Merkezi’nde fuara katılabilir” diye konuştu.