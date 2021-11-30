UEFA Beşiktaş ve Galatasaray'a para cezası verdi
UEFA disiplin kuruluna sevk edilen takımlar için kararlarını açıkladı. Ceza alan takımlar arasında Beşiktaş ve Galatasaray da yer aldı. Avrupa'daki iki temsilcimiz saha olayları nedeniyle para cezasına çarptırıldı.
30 Kasım 2021, Salı 17:04 Son Güncelleme:
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yaşanan tribün ve saha olayları nedeniyle 26 bin 650 euro para cezasına çarptırıldı.
Beşiktaş ise aynı sebepten 6 bin 750 euro ceza aldı.
İki kulüp de taraftarının sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle aldıkları para cezalarını kurala göre 90 gün içerisinde ödemek zorunda.