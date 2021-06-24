UEFA deplasman golü kuralını kaldırdı

UEFA son dakika kararıyla 2021-2022 sezonunda deplasman golü kuralını kaldırdığını açıkladı. Kural önümüzdeki sezondan itibaren hiçbir kulvarda bu kural geçerli olmayacak. Skorlar eşit olduğu takdirde klasik yöntem olarak 15'er dakika 2 uzatma ve penaltılara gidilecek.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Kural artık asıl amacına ters düşüyor. Özellikle ev sahibi takımlar bu kural nedeniyle bilhassa ilk maçlarda hücum etmekten imtina ediyor. Çünkü rakiplerine avantaj sağlayacak bir gol yemekten korkuyorlar. Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz" dedi.



