Futbol UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Futbol

UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıktı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 24 Eylül'de oynanacak UEFA 2020 Süper Kupa'nın biletleri satışa sunuldu.

08 Eylül 2020, Salı 00:57 Son Güncelleme:
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UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa'nın biletlerinin satışa sunulduğu, "uefa.com/tickets" internet sitesi üzerinden alınabileceği duyuruldu. Yeni tip corona virüsten (Kovid-19) dolayı stadın yüzde 30 kapasitesinde bilet satılacağı belirtildi.

Budapeşte'deki Puskas Arena'da 24 Eylül Perşembe günü oynanacak maçın biletleri, 3 farklı kategoride 50 ile 120 euro arasında fiyata satılacak.

AA


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